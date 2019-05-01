اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر (تغطية حية) Liverpool and Barcelona

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر (تغطية حية) Liverpool and Barcelona والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برشلونة وليفربول بث مباشر , دوري ابطال اوروبا 2018-2019 قمة صلاح وميسي ذهاب نصف النهائي , سنكون علي موعد مع 90 دقيقة من الاشغال الشاقة المؤبدة والمتعة الكروية التي ليس لها مثيل كل ذلك سنشاهده مع مباراة ذهاب نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا التي ستجمع بين ليفربول الانجليزي وبرشلونة الاسباني في لقاء سيقام علي ملعب الكامب نو معقل البلوجرانا في اسبانيا.

برشلونة وليفربول بث مباشر

ليفربول بقيادة محمد صلاح قد نجح في تجاوز بورتو البرتغالي والتفوق علي الحارس المخضرم كاسيس الذي طالما ما تلاعب به النجم ليونيل ميسي ونجح ليفربول في الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 6-1 في المقابل برشلونة هو الاخر قد نجح في الفوز علي مانشستر يونايتد الانجليزي ونجح ميسي في التلاعب بدفيد دي خيا الذي لم يستطع النجم المصري محمد صلاح ان يحرز اي هدف في شباكه حتي الان وانتهت المباراتين بفوز بنتيجة 3-0 بعد ان فازوا في المباراتين ايضا.

برشلونة وليفربول بث مباشر

المباراة اليوم ستكون الشوط الاول من تلك المعركة فهي مجرد حرب فقط علي ان تكون نهاية تلك المعركة في الانفيلد بعد اسبوع من الان , سيحاول كل فريق تحقيق نتيجة طيبة خاصة ليفربول الذي نجح في اخر مواجهاته لبرشلونة علي ذلك الملعب في الفوز بنتيجة 2-1 ولكنه خسر في الانفيلد بهدف نظيف في نسخة 2007 التي نجح ليفربول في العبور والتفوق علي الفريق الكتالوني وسيحاول اليوم تكرار التارة لتحقيق الفوز والوصول للنهائي للعام الثاني علي التوالي خاصة ان الفائز من تلك المواجهة سيكون اقرب للصعود بنسبة كبيرة للدور القادم من البطولة.

برشلونة وليفربول بث مباشر

بطاقة مباراة اليوم

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دوري ابطال اوروبا 2018-2019

مرحلة نصف النهائي - مباراة الذهاب

ملعب الكامب نو

موعد المباراة

يوم الاربعاء 1 مايو 2019

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والسوادن

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسوريا