اونلاين | تابع محمد صلاح (Messi TV) مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر yalla shoot يلا شوت رابط ليفربول اليوم BaRcA LivE

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برشلونة وليفربول بث مباشر مشاهدة ماتش ليفربول وبرشلونة كورة أون لاين مباراة ليفربول وبرشلونة كورة لايف مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر يلا شوت، وقد اهتمت شبكة قنوات beIN sports بالمباراة وأوكلت مهمة التعليق لعلي محمد علي ويوسف سيف، وتُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة والحادية عشر بتوقيت الإمارات والسابعة بتوقيت جرينتش.

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مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر ليفربول مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول كورة ستار، قد صرح محمد صلاح بأن المباراة كبيرة وصعبة، كما أن اللعب أمام ميسي مُمتع لكنه يريد الفوز باللقب من أجل ليفربول، وقد رد على الاتهامات التي وُجهت له بأنه يتعمد الوقوع في منطقة الجزاء لتضليل الحُكام قائلاً بأنه لا يفعل ذلك كما أن الفار سيتم تطبيقه في الموسم القادم، وكما تحدث عن الإصابة التي تعرض لها العام الماضي في النهائي فقد قال بأن دموعه لم تُفارقه لحظة بعد الإصابة لأنه كان يريد اللعب في كأس العالم وكذلك يريد الفوز بدوري الأبطال.

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