اونلاين | رابط قناة بين سبورت (mEsSi) مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر (sAlAh) كورة لايف برشلونة وليفربول صلاح ضد ميسيWatch

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تقام مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا حيث ننقل لكم بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة من داخل ملعب كامب نو في كتالونيا حيث نعرض تلك المباراة لكم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات اليوم الأربعاء التي سيتولى الحكم بيورن كييرز قيادتها من داخل ملعب الفريق الاسباني ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول مباشر من خلال قنوات بي إن سبورت واللتي تنقل المباراة حصريا عبر قنواتها المشفرة والعديد من القنوات الاجنبية الاخري والتي لديها حق اذاعة بث مباشر ليفربول وبرشلونة اليوم .

بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة كورة اون لاين تعد هذه المباراة منتظرة بشكل خاص من جانب الجمهور المصري لمشاهدة الفرعون المصري محمد صلاح في اللقاء الذي سيشارك فيه أساسيًا، وبالطبع هذه المباراة ستكون الأهم بالنسبة للاعب والفريق، ويسعى صلاح إلى التسجيل في مرمى برشلونة وسط آمال وتطلعات الملايين لمشاهدة مبارات قوية الليلة بين الريدز والفريق الكتالوني.

توقيت مباراة برشلونة وليفربول

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .9:00 مساءاً بتوقيت مصر .10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .10:00 مساءاً بتوقيت العراق .9:00 مساءاً بتوقيت السودان .10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .8:00 مساءاً بتوقيت تونس .8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .10:00 مساءاً بتوقيت قطر.7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.