اونلاين | Kora Live.. Tab3Live بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت - تابع لايف

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Kora Live.. Tab3Live بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت - تابع لايف

رحبت الصفحة الرسمية لنادى برشلونة الإسبانى، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بالنجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.

Kora Live.. Tab3Live بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت - تابع لايف

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ويحل محمد صلاح مع الريدز ضيفا على برشلونة الإسبانى فى المواجهة المقرر إقامتها على ملعب "كامب نو"، فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

Kora Live.. Tab3Live بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت - تابع لايف

ونشرت صفحة النادى الكتالونى فيديو لزيارة محمد صلاح لملعب "كامب نو" أمس الثلاثاء عقب وصوله لمدينة برشلونة، وكتبت "إكرام الضيف واجب...حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً".