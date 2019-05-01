رياضة | هل اقترب جاريث بيل من الرحيل عن ريال مدريد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل اقترب جاريث بيل من الرحيل عن ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المصائب لا تأتي فرادى تحققت تلك المقولة الشهيره وتم تطبيقها على اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وزادت الأنباء والشائعات حول رحيله عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث الجناح الطائر على وجهة مستقبلية ينضم إليها من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر حيث إستاءت إدارة الريال من التصريحات التي أدلى بها جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب والتي رد فيها على زين الدين زيدان وقال أنه باقي مع الفريق ولن يرحل.

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وجاءت تصريحات وكيل أعمال بيل لتثير الجدل خاصةً وأن زيدان سبق وأن صرح عقب مباراة خيتافي أنه لا يدري فيما يفكر جاريث بيل ؟ بالبقاء مع النادي أو الرحيل لفريق آخر وطلب من الجماهير أن تطرح عليه السؤال وتنتظر منه الإجابة..

وتسببت تلك الأقاويل في زياده نسبة رحيل اللاعب عن فريقه بسبب خطأ وكيل أعماله وستقلل تلك التصريحات من فرص تواجه بين جدران السانتياجو بيرنابيو في الموسم المقبل.

يذكر أن بيل يعاني من سوء مستوى كبير ويعيش واحد من أسوأ مواسمه منذ إنضمامه إلى ريال مدريد ومن المتوقع أن يرحل الصيف المقبل.