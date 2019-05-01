رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم كبري صفقاته الصيفية وزيدان يستغني عن نصف لاعبي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم كبري صفقاته الصيفية وزيدان يستغني عن نصف لاعبي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اهتمام ااملكي بحكيم زياش نجم آياكس الهولندي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نجم الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع داني سيبايوس نجم وسط ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأكد موقع دون بالون الإسباني أن سيبايوس يعتبر من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة داخل ريال مدريد وتحوم الشكوك بشأن رحيله نهاية الموسم الجاري.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن زيدان أعطي إدارة الميرينجي الضوء الأخضر للتفاوض حول رحيل سيبايوس في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم.

وذكر الموقع الإسباني بأن ريال بيتيس قدم بالفعل عرضاَ لضم سيبايوس مقابل 20 مليون يورو ولكن مع دخول يوفنتوس في الصفقة قد تتغير مجرى الأمور في الأيام المقبلة.

وأفاد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد يفكر في منح سيبايوس فرصة الرحيل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة مقابل الحصول على بيانيتش مع دفع مبلغ مالي.

- المقابل المادي عائق أمام الملكي لضم يوفيتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن ريال مدريد الإسباني يرغب في ضم الصربي لوكا يوفيتش نجم اينتراخت فرانفكورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع فوتبول إسبانيا الإسباني بأن ريال مدريد يريد ضم يوفيتش مقابل 50 مليون يورو لكن إدارة فرانكفورت اشترطت الحصول على 70 مليون يورو للاستغناء عنه في الصيف المقبل.

وأكد الموقع الإيطالي أن يوفيتش هو الخيار الأول لريال مدريد لتدعيم خط هجومه لكن فرانكفورت يصعب الأمور على الملكي بطلب 70 مليون يورو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن فرانكفورت فعل بند خيار شراء يوفيتش من بنفيكا البرتغالي في الشهر الماضي مقابل 8 ملايين يورو.

وذكر الموقع الإيطالي أن يوفيتش يمتلك عروضاً من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بالإضافة إلى ريال مدريد بعد انسحاب برشلونة من الصفقة.

يذكر أن يوفيتش ذو الـ21 عاما 17 سجل في 23 مباراة بالدوري الألماني مع فرانكفورت ويرغب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في ضم مهاجم ثانً لتعويض غياب ماريانو دياز الذي سيرحل عن الفريق في الصيف المقبل.

- زياش على رادار ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بريطانية بأن ريال مدريد يراقب المغربي حكيم زياش نجم آياكس الهولندي.

وأكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يطمح في التعاقد مع زياش نجم آياكس لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية الموسم الجاري.

كما كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية بأن ريال مدريد وضع زياش كأولوية لصفقات الميركاتو الصيفي بعدما أدرج اسمه على قائمة التعاقدات في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زياش البالغ من العمر 26 عاما يعد واحد من اللاعبين البارزين الذي يصنعون التاريخ في دوري أبطال أوروبا بعدما ساهم بشكل كبير في وصول فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن حكيم زياش سجل 20 هدفاً مع أياكس وصنع 20 آخرين خلال 44 مباراة لعبها مع أياكس في جميع المسابقات.

- برباتوف يوضح موقف ايريكسن مع توتنهام في الموسم المقبل

أشار اللاعب البلغاري السابق ديمتار برباتوف لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابقة إن السبيرز لن يتنازلوا عن كريستيان ايريكسن لاعب الفريق بسهولة في الصيف.

وقال برباتوف في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو : "لا أريد رحيل ايريكسن في الصيف، ومازال لديه الكثير لتقديمه في فريق توتنهام خلال السنوات المقبلة".

وتابع : "دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام لن يفرط في ايريكسن بسهولة في الموسم المقبل، وسوف يحصل على مبلغ كبير في حال بيعه لمانشستر يونايتد أو ريال مدريد".

- الأزمات تحاصر جاريث بيل

المصائب لا تأتي فرادى تحققت تلك المقولة الشهيره وتم تطبيقها على اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وزادت الأنباء والشائعات حول رحيله عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث الجناح الطائر على وجهة مستقبلية ينضم إليها من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر حيث إستاءت إدارة الريال من التصريحات التي أدلى بها جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب والتي رد فيها على زين الدين زيدان وقال أنه باقي مع الفريق ولن يرحل.

وجاءت تصريحات وكيل أعمال بيل لتثير الجدل خاصةً وأن زيدان سبق وأن صرح عقب مباراة خيتافي أنه لا يدري فيما يفكر جاريث بيل ؟ بالبقاء مع النادي أو الرحيل لفريق آخر وطلب من الجماهير أن تطرح عليه السؤال وتنتظر منه الإجابة.

وتسببت تلك الأقاويل في زياده نسبة رحيل اللاعب عن فريقه بسبب خطأ وكيل أعماله وستقلل تلك التصريحات من فرص تواجه بين جدران السانتياجو بيرنابيو في الموسم المقبل.

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يذكر أن بيل يعاني من سوء مستوى كبير ويعيش واحد من أسوأ مواسمه منذ إنضمامه إلى ريال مدريد ومن المتوقع أن يرحل الصيف المقبل.

- زيدان يستغني عن نصف لاعبي ريال مدريد في الصيف

ذكرت تقارير صحفية أن خسارة ريال مدريد الأخيرة أمام رايو فاليكانو غيرت من خطة زين الدين زيدان الذي كان ينوي تطوير الفريق الملكي دون أحداث ثورة كبيرة على صعيد تشكيلة ريال مدريد لكنه تراجع عن ذلك بعد مستوى أغلب النجوم في الفترة الأخيرة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن نية زيدان بيع كل من جاريث بيل وداني سيبايوس وماركوس يورنتي وماريانو دياز في الصيف، بينما يبقي مصير الرباعي توني كروس وايسكو ومودريتش ومارسيلو غير محدد، وقد يستغنى عنهم الفرنسي في الصيف أيضًا.

كما يريد "زيدان" بيع خيسوس باييخو وإعارة سيرجيو ريليون في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن زيدان سوف يبيع قرابة نصف الفريق في ريال مدريد من أجل ثورة كبيرة للنادي الملكي مشيرة إلى أن إدارة فلورنتينو بيريز تتفق مع الفرنسي حول ذلك.

وكشفت الصحيفة إلى أن ريال مدريد ضم إيدير ميتلتاو ورديجو جوس واقترب من إيدين هازارد في الفترة الماضية ويسعى لضم كل من بول بوجبا وكريستيان إيركسن ولوكا يوفيتش، وقد يضم ظهير أيسر ولاعب وسط مدافع أيضا لكن ذلك يعتمد على الراحلين في الصيف.

- نيمار يُبلغ مارسيلو برغبته في الإنتقال لريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية أسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان يرغب في العودة للدوري الاسباني، ولكن هذه المرة عبر بوابة نادي ريال مدريد.

وكشف برنامج "إل تشيرينغيتو" أن مارسيلو ظهير الملكي الأيسر على اتصال مباشر مع مهاجم باريس سان جيرمان حول هذا الأمر.

وأكد إدواردو إيندا رئيس محللي صحيفة "أوكدياريو" الرقمية أن نيمار تواصل مع أحد لاعبي ريال مدريد عبر تطبيق "واتس آب" وأعلمه برغبته في الانتقال للفريق الموسم القادم، وتم تداول هذه المحادثة بين جميع لاعبي الفريق الملكي.

وتأتي رغبة "نيمار" في الانتقال لريال مدريد بعد أيام من المشادة التي حصلت بينه وأحد مشجعي رين بعد نهاية لقاء الفريقين في نهائي كأس فرنسا، وقد تعرض اللاعب موجة من الانتقادات جراء تصرفه غير الرياضي ودفعه للمشجع أمام عدسات التصوير.

- تعرف على أول العائدين لريال مدريد في الصيف

قرر نادي ريال مدريد الإسباني استعادة خدمات المغربي أشرف حكيمي من الإعارة بعد نهاية الموسم الجاري مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وأوضح موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد وافق على عودة أشرف حكيمي بعد نهاية إعارته مع بوروسيا دورتموند عقب تقديمه لأداء مميز بالموسم الجاري.

ورحل حكيمي عن ريال مدريد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لفريق بوروسيا دورتموند الألماني من أجل البحث عن فرصة المشاركة الأساسية واكتساب الخبرة، وشارك مع الفريق الألماني في 28 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7 أهداف.

ويرغب ريال مدريد في إعادة أشرف حكيمي من جديد بعد الاستقرار على رحيل مارسيلو في الصيف المقبل بعد تلقيه أكثر من عرض بالفترة الماضية.

- نيمار يريد الإنتقال لريال مدريد لهذا السبب !

ذكرت تقارير صحفية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في الرحيل عن بطل الدوري الفرنسي لريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن نيمار أرهق من الدوري الفرنسي في موسمين ويريد الرحيل هذا الصيف.

وأوضح الموقع الفرنسي ان نيمار يريد الانتقال لصفوف ريال مدريد لأنه يعتقد بأن النادي الملكي سيكون الخيار المثالي لباقي مسيرته الكروية في الفترة المقبلة بعدما فشل في الموسمين الماضين مع باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

في سياق متصل، ذكر برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، أن المقربين من نيمار يثقون في انتقاله لريال مدريد في الصيف المقبل.

تقارير صحفية.. ريال مدريد يحسم أهم صفقاته الصيفية