رياضة | ريال مدريد ينقض على نجم أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينقض على نجم أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بريطانية بأن ريال مدريد يراقب المغربي حكيم زياش نجم آياكس الهولندي.

وأكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يطمح في التعاقد مع زياش نجم آياكس لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية الموسم الجاري.

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كما كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية بأن ريال مدريد وضع زياش كأولوية لصفقات الميركاتو الصيفي بعدما أدرج اسمه على قائمة التعاقدات في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زياش البالغ من العمر 26 عاما يعد واحد من اللاعبين البارزين الذي يصنعون التاريخ في دوري أبطال أوروبا بعدما ساهم بشكل كبير في وصول فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن حكيم زياش سجل 20 هدفاً مع أياكس وصنع 20 آخرين خلال 44 مباراة لعبها مع أياكس في جميع المسابقات.