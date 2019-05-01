رياضة | سولشاير يضع قائمة تعاقداته في الصيف القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يضع قائمة تعاقداته في الصيف القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونياتد لضم توانزيبي، لاعب المانية المعار لفريق أستون فيلا، لمعسكر الفريق في الصيف القادم، وقد يمنحه فرصة لاثبات نفسه في الموسم القادم

ومن الجدير بالذكر أن توانزيبي، قد شارك خلال هذا الموسم في 26 مباراة مع استون ڤيلا، ويقدم فيه موسماً مميزاً للغاية.

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