رياضة | سولشاير يضع قائمة تعاقداته في الصيف القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يضع قائمة تعاقداته في الصيف القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونياتد لضم توانزيبي، لاعب المانية المعار لفريق أستون فيلا، لمعسكر الفريق في الصيف القادم، وقد يمنحه فرصة لاثبات نفسه في الموسم القادم
ومن الجدير بالذكر أن توانزيبي، قد شارك خلال هذا الموسم في 26 مباراة مع استون ڤيلا، ويقدم فيه موسماً مميزاً للغاية.
وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سولشاير يشعر بأنه لا يحتاج لتعزيز مركز قلب الدفاع في الانتقالات القادمة ويرغب في ابقاء إيريك بايي وماركوس روخو.
ويرغب مدرب مانشستر يونايتد في التعاقد مع ظهير أيمن، ويستهدف بيساكا لاعب كريستال بالاس، أو توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان أو كيران تريبيير لاعب توتنهام.
كما يريد سولشاير جلب جناح أيمن هجومي ولاعِبَين اثنين في خط الوسط، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.