رياضة | مذبحة في ريال مدريد.. زيدان يستغني عن نصف لاعبي الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة في ريال مدريد.. زيدان يستغني عن نصف لاعبي الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن خسارة ريال مدريد الأخيرة أمام رايو فاليكانو غيرت من خطة زين الدين زيدان الذي كان ينوي تطوير الفريق الملكي دون أحداث ثورة كبيرة على صعيد تشكيلة ريال مدريد لكنه تراجع عن ذلك بعد مستوى أغلب النجوم في الفترة الأخيرة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن نية زيدان بيع كل من جاريث بيل وداني سيبايوس وماركوس يورنتي وماريانو دياز في الصيف، بينما يبقي مصير الرباعي توني كروس وايسكو ومودريتش ومارسيلو غير محدد، وقد يستغنى عنهم الفرنسي في الصيف أيضًا.

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كما يريد "زيدان" بيع خيسوس باييخو وإعارة سيرجيو ريليون في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن زيدان سوف يبيع قرابة نصف الفريق في ريال مدريد من أجل ثورة كبيرة للنادي الملكي مشيرة إلى أن إدارة فلورنتينو بيريز تتفق مع الفرنسي حول ذلك.

وكشفت الصحيفة إلى أن ريال مدريد ضم إيدير ميتلتاو ورديجو جوس واقترب من إيدين هازارد في الفترة الماضية ويسعى لضم كل من بول بوجبا وكريستيان إيركسن ولوكا يوفيتش، وقد يضم ظهير أيسر ولاعب وسط مدافع أيضا لكن ذلك يعتمد على الراحلين في الصيف.