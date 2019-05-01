رياضة | الجزيرة يهزم الزمالك 76-65.. ومباراة فاصلة تحسم لقب دوري سوبر السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة يهزم الزمالك 76-65.. ومباراة فاصلة تحسم لقب دوري سوبر السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الجزيرة في تأجيل حسم لقب دوري السوبر لكرة السلة، والدخول في مباراة فاصلة تحدد الفائز باللقب بعد فوزه على الزمالك 76-65، في رابع مباريات نهائي البطولة التي جرت مساء الأربعاء بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

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واستطاع الجزيرة تحقيق الفوز في مباراتي أمس واليوم ليحقق التعادل مع المواجهات مع الزمالك الذي فاز في أول مباراتين، ليدخل الفريقان في مباراة فاصلة بحسب نظام البطولة التي تقام في النهائي بنظام (الأفضل من 5).

وسيكون اللقاء الفاصل بين الفريقين بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر يوم السبت المقبل الموافق4 مايو