رياضة | مانشستر يونايتد يكثف جهوده للتعاقد مع نجمي الدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يكثف جهوده للتعاقد مع نجمي الدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يواصلوا مساعيهم لتجديد دماء الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وأفادت تقارير "إيفينينج ستاندارد" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يُصعّد تحركاته وسعيه للتعاقد مع الثنائي البرتغالي جواو فيليكس لاعب فريق بنفيكا وبرونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة.

ويرصد الشياطين الحمر مبلغ قد يصل لـ 150 مليون جنيه استرليني لحسم التعاقد مع الثنائي، في الوقت الذي يسعى فيه المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير لحسم الصفقات مبكراً.