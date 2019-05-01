رياضة | مدرب الطلائع: حكم المباراة منعنا من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الطلائع: حكم المباراة منعنا من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بأنه كان يتمنى أن يحصد نقطة من مباراة اليوم أمام الأهلي، مثلما فعل أمام الزمالك لكن حكم اللقاء كان له رأي أخر.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"كنت أتمنى في حصد نقطة من الأهلي لكن قرارات الحكم كانت قاسية بطرد لاعب من فريقنا ثم طردي".

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وتابع "قمت بتغيير طريقة لعبي وقمنا بإحراز هدف التعادل لكن حكم اللقاء كان له رأي أخر".