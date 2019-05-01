رياضة | تقارير صحفية.. ريال مدريد يحسم أهم صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير صحفية.. ريال مدريد يحسم أهم صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام والذي يبدو أنه أقرب لصفوف الملكي بعدما وافق شفهيا على انتقاله لملعب سانتياجو بيرنابيو الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد حدد قائمة ووضع إريكسن على رأسها من أجل تدعيم الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يتفاوض مع توتنهام من أجل إتمام التعاقد خاصة أنه وجد صعوبة في التوقيع مع نجمي توتنهام الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي جاريث بيل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد دخل وقتها في مفاوضات عسيرة مع توتنهام ليضم مودريتش في 27 أغسطس 2012 مقابل 35 مليون يورو وجاريث بيل الذي أصبح أغلى لاعب في العالم في اليوم الأخير من انتقالات 2013 الصيفية.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد حاول التعاقد مع إريكسن البالغ من العمر 27 عاما في الصيف الماضي لكن توتنهام أبلغهم أن رحيل نجمهم يساوي 250 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد إيركسن ينتهي في صيف 2020 وهو ما يفتح الباب لاقتراب رحيله إذا رفض تجديد تعاقده وقد يتركه توتنهام مقابل 150 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ملعب توتنام الجديد سيكون السبب في رحيل إريكسن في الصيف المقبل بعد فشله في إبرام أي صفقة في سوق الانتقالات الصيفية والشتوية الموسم الجاري نظرا لتوجيه رأس مال النادي لبناء الملعب الجديد الذي تم افتتاحه الشهر الماضي.

يذكر أن إريكسن خاض 47 مباراة الموسم الحالي سجل خلالها 9 أهداف وصنع 17 في جميع المسابقات. وانضم إريكسن في 2013 مقابل 13.5 مليون يورو قادما من أياكس الهولندي لتوتنام ليعوض رحيل بيل إلى ريال مدريد حينها.