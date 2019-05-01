رياضة | لاسارتي: حققنا فوزا هاما.. وجيرالدو فقد الذاكرة لفترة قبل تغييره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي: حققنا فوزا هاما.. وجيرالدو فقد الذاكرة لفترة قبل تغييره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن فريقه نجح في تحقيق فوز صعب مساء اليوم أمام طلائع الجيش.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"المباراة كانت صعبة للغاية، في ظل الأداء الدفاعي القوي من جانب المنافس، ونجح في التسجيل من ركلة الجزاء التي احتسبت له".

وتابع :"فريقنا لم يستسلم رغم إضاعة ركلة جزاء، ونجح في إحراز هدف من تسديدة قوية لعلي معلول".