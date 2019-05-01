رياضة | بول سكولز يشن هجومًا لاذعًا على ثلاثي مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول سكولز يشن هجومًا لاذعًا على ثلاثي مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سكولز أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أنه يرى بأن النادي صار في وضع محير بلاعبين تائهين للغاية.
وقال سكولز: "لطالما اعتقدت بأن يونايتد والأندية الكبيرة يعتمد نجاحها على جودة مهاجمي الفريق. وشخصيًا لا أعتقد بأن لاعبي الفريق الهجوميين جيدون بما فيه الكفاية".
وأضاف: "نتحدث عن إمكانيات وموهبة مارشيال وراشفورد ولكن أعتقد بأننا وصلنا لمرحلة يجب أن نرى هذه الإمكانيات على أرض الملعب بشكل مستمر".
وواصل بقوله: "كما أني لست مقتنعًا بأن لوكاكو مهاجم من الطراز العالمي بمقدوره تسجيل 30 هدفًا للفوز بلقب الدوري".
واختتم: "الأمر محير فيما يتعلق بمهاجمي الفريق ونوعيتهم. فنجد لوكاكو كرأس حربة ولكن ماذا عن مارشيال وراشفورد وسانشيز؟ هل نعتبرهم مهاجمين أو أجنحة هجومية؟ يفتقد الفريق لهوية واضحة".