رياضة | بول سكولز يشن هجومًا لاذعًا على ثلاثي مانشستر يونايتد

أكد سكولز أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أنه يرى بأن النادي صار في وضع محير بلاعبين تائهين للغاية.

وقال سكولز: "لطالما اعتقدت بأن يونايتد والأندية الكبيرة يعتمد نجاحها على جودة مهاجمي الفريق. وشخصيًا لا أعتقد بأن لاعبي الفريق الهجوميين جيدون بما فيه الكفاية".

وأضاف: "نتحدث عن إمكانيات وموهبة مارشيال وراشفورد ولكن أعتقد بأننا وصلنا لمرحلة يجب أن نرى هذه الإمكانيات على أرض الملعب بشكل مستمر".

وواصل بقوله: "كما أني لست مقتنعًا بأن لوكاكو مهاجم من الطراز العالمي بمقدوره تسجيل 30 هدفًا للفوز بلقب الدوري".

واختتم: "الأمر محير فيما يتعلق بمهاجمي الفريق ونوعيتهم. فنجد لوكاكو كرأس حربة ولكن ماذا عن مارشيال وراشفورد وسانشيز؟ هل نعتبرهم مهاجمين أو أجنحة هجومية؟ يفتقد الفريق لهوية واضحة".