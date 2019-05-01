رياضة | أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي على الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي على الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته عقب فوز فريقه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب المباراة كانت مهمة في مرحلة صعبة، جميع اللقاءات المقبلة هامة للغاية".
وتابع :"ظروف المباراة وأحداثها صعبت المهمة، وكان من المهم أن ننهي اللقاء مبكرا بإحراز المزيد من الأهداف".
وواصل :"لم نكن على المستوى المطلوب في أول 5 دقائق بالشوط الثاني، وكان من الممكن أن يحل هذا الأمر من خلال ضربة الجزاء التي احتسبت".
واستطرد :"يحسب للاعبين شخصيتهم وإحراز الفوز في الوقت الصعب، وسعيد بعودة وليد سليمان والحمد لله على المكسب".
وأوضح :"الأساس في التغييرات تكون على حسب نتيجة المباراة إلا إذا كانت هناك بعض الأمور التكتيكية الأخرى".
وأتم "التغيير الأول كان اضطراريا بسبب إصابة جيرالدو أما التغييرين الثاني والثالث لزيادة الفاعلية الهجومية".