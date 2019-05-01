رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلي على طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلي على طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الاهلي في الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز يعتلي النادي الاهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن إستغل تعثر المتصدر فريق نادي بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل ضد بيراميدز يوم أمس الثلاثاء على ملعب إستاد المقاولون العرب.

افتتح ازارو التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يدرك إسلام جمال التعادل لطلائع الجيش من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والخمسين قبل أن يقتنص علي معلول هدف الفوز في الدقيقة التاسعة والثمانين من تصويبة صاروخية.

وشهدت المباراة إضاعة علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والستين قبل أن يكمل فريق نادي طلائع الجيش المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه تالا نداييه في الدقيقة الثالثة والسبعين.

وبذلك يكون ترتيب الدوري على النحو التالي :-

1- الأهلي 64 نقطة.

2- بيراميدز 64 نقطة.

3- الزمالك 60 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 47 نقطة.

5- المقاولون العرب 44 نقطة.

6- مصر المقاصة 42 نقطة.

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7- الاسماعيلي 37 نقطة.

8- الجونة 36 نقطة.

9- الاتحاد السكندري 36 نقطة.

10- وادي دجلة 35 نقطة.

11-الانتاج الحربي 35 نقطة.

12- سموحة 35 نقطة.

13- طلائع الجيش 34 نقطة.

14- بتروجيت 34 نقطة.

15- حرس الحدود 32 نقطة.

16- إنبي 30 نقطة.

17- الداخلية 27 نقطة.

18- النجوم 25 نقطة.