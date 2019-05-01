رياضة | 'أبو عصا' الظهير الأيمن للمالية أولي صفقات الرجاء للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'أبو عصا' الظهير الأيمن للمالية أولي صفقات الرجاء للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد أبو صندوق في إبرام أولي صفقات الفريق المطروحي، حيث تعاقد مع 'محمد أبو عصا الظهير الأيمن' لنادي مالية كفر الزيات لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد إنتهاء عقد اللاعب مع فريقه مالية كفر الزيات الذي صعد مؤخرا لدوري الممتاز ب.