رياضة | طارق سليمان: حققنا فوزا صعبا والمباريات المقبلة تحتاج للتركيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان: حققنا فوزا صعبا والمباريات المقبلة تحتاج للتركيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة الفوز الذي حققه فريقه اليوم على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

وقال سليمان عقب نهاية اللقاء :"حققنا فوزا صعبا في ظل الفرص الكثيرة التي أضاعاه اللاعبون في الشوط الأول".

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وأضاف "المباريات المقبلة ستكون صعبة للغاية، ولا بد من التركيز في الفترة المقبلة، وعدم استقبال الفريق لأي أهداف".

وتابع "الحمد لله على المكسب، الدوري لا يزال طويلا، فالفريق نجح في الفوز في مباراة صعبة، وأمامنا مباراة هامة مقبلة أمام النجوم".

وأتم "محمد الشناوي لم يختبر كثيرا في اللقاء، والحمد لله على النتيجة وعلينا التفكير في المباريات المقبلة".