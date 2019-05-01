انت الان تتابع اهتمام إعلامي إفريقي بنموذج محاكاة بطولة «كان 2019» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

صورة أرشيفية

شهد وفد الصحفيين الأفارقة بعض مباريات "نموذج محاكاة بطولة إفريقيا "، خلال زيارتهم، اليوم الأربعاء، لمركز شباب الجزيرة، ضمن مجموعة الزيارات الخارجية للمشاركين بدورة الصحفيين الأفارقة رقم 53 التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويضم الوفد صحفيين من دول (جنوب السودان، تشاد، تونس، توجو، أوغندا، كينيا، المغرب، الجزائر، الكاميرون، كوت ديفوار، اثيوبيا، غانا، مالاوي، مالي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، السودان، رواندا، جنوب افريقيا) بالإضافة لبعض الصحفيين المصريين.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم البالغة بتنفيذ هذا النموذج، مشيدين بالروح الرياضية التي شاهدوها خلال مباريات البطولة، التي ستنعكس بدورها على البطولة الأكبر داخل القارة الإفريقية "كان 2019"، وتأكيدا على مكانة جمهورية مصر العربية في ضوء رئاستها للاتحاد الإفريقي. وقام أعضاء الوفد الصحفيين بتنظيم مباراة استعراضيه

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