انت الان تتابع إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كرستيان جروس، خوض المران الأخير قبل السفر لتونس، غدًا الخميس، على ملعب النادي، في الرابعة والنصف مساء، كما قرر مجلس إدارة الزمالك، إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المسافرة إلى تونس، إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق. وتغادر بعثة الزمالك، بعد غد الجمعة، في تمام الحادية عشرة صباحًا، الى تونس، لمواجهة فريق النجم الساحلي، في مباراة العودة للدور قبل النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل على ملعب سوسة في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، كان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا بهدف دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد برج العرب يوم الأحد الماضي. عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين، قبل

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