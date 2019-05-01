رونالدو يحصل على أغلى السيارات بمبلغ خيالي

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٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
رونالدو
كشف شركة صناعة السيارات الفرنسية "بوجاتي" أنها عثرت على مشتر لسيارتها الرياضية "لا فواتير نوار"، البالغ تكلفتها 9.5 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أكدت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، هو الذي قام بشراء السيارة، الأغلى سعرًا على الإطلاق، وأنفق رونالدو 11 مليون يورو (9.49 مليون جنيه إسترليني) على بوجاتي الفريدة التي قدمت لأول مرة إلى العالم في معرض جنيف للسيارات، الذي أقيم خلال شهر مارس الماضي.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن شركة صناعة السيارات الفارهة قد صنعت نموذجا واحدا فقط من هذه السيارة، وذلك تكريما للاحتفال بالذكرى الــ110 لتأسيس الشركة، مؤكدة أن المالك لن يتمكن من قيادة السيارة حتى عام 2021، حيث لا تزال الشركة بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل الصغيرة. ويملك رونالدو أسطولا
ويملك رونالدو أسطولا من السيارات الفخمة، بوجاتى فيرون ويبلغ سعرها، 1.7 مليون دولار، لامبورجيني أفينتادور بمبلغ 3.18.000 مليون دولار، بنتلى جى تى بسعر 220.000 دولار، واستون مارتن دى بى 9 بمبلغ 200.000 دولار، واودي ار8 البالغ تكلفتها 150.000 دولار، فيراري 599 جى تى او بسعر 3.85.000 دولار ، وفيراري 599 جي تي بى قام بشرائها فى 2008 ثمنها 310.000، ورولز رويس بسعر 400.000 دولار، ومازارتى مازيراتي جران كابريو قام بشرائها فى 2011 ثمنها 140.000 دولار.
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