انت الان تتابع جروس يبدأ مران الزمالك بقراءة الفاتحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

كريستيان جروس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران المقام حاليًا على ملعب النادي "عبداللطيف أبو رجيلة"، استعدادًا لمواجهة الإياب أمام فريق النجم الساحلي التونسي، في الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، الأحد المقبل، حيث أكد جروس، للاعبين أن لقاء الأحد مصيري وحاسم، في مشوار الفريق نحو التتويج بالكونفدرالية، مشددًا على ثقة الجميع في قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية والصعود للنهائي.

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ونقل السويسري جروس، للاعبين بعض الأمور الفنية المعينة التي ينوي تنفيذها بالتدريبات، مطالبًا إياهم بالالتزام والتركيز الشديد، في نهاية الجلسة، قام الجميع بقراءة الفاتحة في وجود السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون الفني والإداري. وخصص الجهاز الفني للفريق، برنامجًا تدريبيًّا وتأهيليًّا لمحمد عنتر لاعب