الشوط الأول: برشلونة (0) وليفربول (0).. ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. تشكيل برشلونة: في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن في الدفاع: جوردي ألبا- جيرارد بيكيه- كليمنت لينجليه- سيرجي روبرتو في الوسط: إيفان راكيتيتش- سيرجيو بوسكيتس- أرتورو فيدال في الهجوم: فيليبي كوتينيو- لويس سواريز- ليونيل ميسي Advertisements تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: فان ديك، جوميز، روبرتسون، ماتيب. الوسط: فابينيو، ميلنر، كيتا، فينالدوم. الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني. وعلى دكة البدلاء: مينيوليه، لوفرين، فيرمينيو، هندرسون، شاكيري، أوريجي، أرنولد. بداية المباراة

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