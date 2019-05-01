شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر على معلول، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ركلة جزاء لفريقه، في الدقيقة 65 من عمر اللقاء الذي يجمعه بفريق طلائع الجيش، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان وليد أزارو تقدم للأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 45 من زمن المباراة، ثم تعادل إسلام جمال بهدف لطلائع الجيش من ضربة جزاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة.