رايولا يسعى لتحويل مسار دي ليخت

انتشرت العديد من التقارير مؤخرًا، تفيد برغبة برشلونة الإسباني في ضم لاعب هولندي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بخلاف فرينكي دي يونج، ألا وهو ماتياس دي ليخت زميله في أياكس.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن مينو رايولا وكيل دي ليخت، يسعى لانتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وليس برشلونة.

وذكرت "صن" أن رايولا يسعى لحسم الصفقة لصالح مانشستر يونايتد، والذي سيدفع عمولة أعلى مما سيحصل عليها من برشلونة.

ويعتبر دي ليخت أحد أفضل المواهب الشابة في العالم في الآونة الأخيرة، بعد أن قاد فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وبات على بعد خطوة من التأهل للنهائي، بعد الفوز في ذهاب نصف النهائي أمام توتنهام الإنجليزي خارج أرضه.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع دي ليخت، في ظل الأنباء التي انتشرت وتفيد بإمكانية رحيل صامويل أومتيتي إلى يوفنتوس.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني أكدت التقارير الإنجليزية، وأشارت إلى أن رايولا بعدما حصل على عمولة 24 مليون جنيه إسترليني من وراء انتقال بوجبا لمانشستر يونايتد، يسعى لنقل موكله دي ليخت إلى الأولد ترافورد أيضًا.

ويرغب أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في غربلة خط دفاعه وتعزيز الفريق بصفقات كبرى، حتى ينافس على البطولات في الموسم الجديد.

لكن المشكلة الأكبر التي ستواجه رايولا هي إقناع اللاعب نفسه بالتخلي عن اللعب لبرشلونة لصالح مانشستر يونايتد.

ويأمل دي ليخت -بحسب التقارير- في اللعب لنفس الفريق الذي يلعب فيه ليونيل ميسي - بالإضافة إلى زميله الشاب في أياكس فرينكي دي يونج، الذي وصل بالفعل إلى ملعب نو كامب هذا الصيف.