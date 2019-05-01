الأهلي يعبر فخ الطلائع ويتقاسم الصدارة مع بيراميدز

حقق فريق الأهلي، فوزاً قاتلاً على حساب مضيفه طلائع الجيش بنتيجة (2-1)، اليوم الأربعاء، باستاد المكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري المصري الممتاز.
تقدم الأهلي بهدف المغربي وليد أزارو في الدقيقة (45+2) وتعادل للطلائع إسلام جمال من ضربة جزاء (55)، لكن التونسي علي معلول ظهير الأهلي صالح جماهيره بعد إهدار ضربة جزاء، وسجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة (90).
ورفع الأهلي رصيده إثر هذا الفوز إلى 64 نقطة ليتقاسم القمة مع بيراميدز، لكنه يحل وصيفاً بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، علمًا بأن الأحمر لعب مبارتين أقل.
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