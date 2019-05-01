حارس أياكس: لا نخشى برشلونة

أعرب أندري أونانا حارس مرمى أياكس أمستردام، عن سعادته بتحقيق الانتصار على توتنهام بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وقال أونانا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت "لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، جئنا إلى لندن بعقلية الانتصار، سعيد حقًا بالطريقة التي لعبنا بها أمام السبيرز".

وأضاف "الكثير من الأفراد يعتقدون أننا بلغنا النهائي، لكن لا زال أمامنا الكثير من العمل، سيتوجب علينا القتال بقوة في ملعبنا لحسم التأهل، توتنهام قادر على إلحاق الضرر بنا في مباراة العودة".

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وتابع "خضنا أمس مباراة صعبة، كنا جيدين في الشوط الأول وحصلنا على الكثير من الفرص، وحققنا نتيجة جيدة، يجب تهنئة الفريق على هذا الأداء القوي".

وبسؤاله عن المواجهة المحتملة ضد فريقه السابق برشلونة في النهائي، أوضح "إنه فريق رائع، سيكون من المميز اللعب ضدهم، لكن هذا بعيد جدًا، أتمنى أن نصل النهائي، وإذا تأهلنا لا يهمني من سنواجه".

وأتم "بعدما تخطينا ريال مدريد ويوفنتوس لا نخشى أحدًا، ولكن لا يزال أمامنا الطريق الطويل".