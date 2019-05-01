كلوب يوضح.. فلسفته في اختيار تشكيل ليفربول أمام برشلونة

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رأيه في التشكيل الذي أقحمه أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذي شهد عدد كبير من التبديلات.

ويلعب ليفربول أمام برشلونة في كامب نو بهدف تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة الأسبوع المقبل، وقرر كلوب زيادة الكثافة في وسط الملعب.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي: أليسون – جوميز – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون – فابينيو – ميلنر – فينالدوم – نابي كيتا - حمد صلاح – ماني.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت" الفضائية بخصوص عدم الاعتماد على فيرمينو بشكل أساسي: "هكذا تكون الأمور في المباريات التي تقام في توقيتات متقاربة، لا يمكن أن تتأكد من أي شيء."

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وتابع: "بوبي (فيرمينو) يرغب في المشاركة، والإدارة الطبية أخبرتني بأنه بحالة جيدة، لكن يجب أن أكون على ثقة من أنه قادر على المشاركة 90 دقيقة كاملة، لذلك لم يبدأ في المباراة، لذا بدأنا بهذا التشكيل، وأبقينا بوبي بين البدلاء."

وأضاف: "الفريق بالكامل في حالة جيدة، لكن هندرسون لعب 5 مباريات متتالية، وعلى سبيل المثال نحن لعبنا السبت والثلاثاء، وميلنر لم يلعب مباراتين لذا كان من الواضح أننا يجب أن نستخدمه، نابي (كيتا) لم يلعب عدد كبير من المباريات خلال الموسم، وفينالدوم لم يلعب كل المباريات."

وواصل: "لهذا كان وسط الملعب به عدد كبير من اللاعبين لأننا نرغب في السيطرة على تلك المنطقة من الملعب."

واستطرد: "نفس الأمر بالنسبة لترنت (أرنولد)، كان من الواضح أن جو (جوميز) عندما يعود للمباريات سيحصل على وقت للمشاركة، وأعتقد أن اليوم هو المناسب له في هذا المركز."