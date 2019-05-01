وست هام يعلن تمديد عقد زاباليتا

قال نادي وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، إن مدافعه الأرجنتيني بابلو زاباليتا وافق على التمديد لعام إضافي ليبقى في صفوف النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 2020.

وشارك زاباليتا البالغ من العمر 34 عاما في 65 مباراة مع وست هام منذ انضمامه قادما من مانشستر سيتي في يوليو / تموز 2017، منها 26 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

ولعب الظهير الأيمن دورًا محوريًا في تشكيلة المدرب مانويل بليجريني وارتدى شارة القيادة 4 مرات هذا الموسم.

وقال اللاعب الأرجنتيني في بيان للنادي "قضيت وقتًا ممتعًا في وست هام الذي عاملني باحترام كبير. شعرت بحماس كبير في تلك الفترة".

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وأضاف "ما زلت أستمتع بوجودي في النادي وهذا ما جعلني أقرر البقاء لعام إضافي".

وتابع زاباليتا "أسعى للتركيز على ما نفعله مع النادي ومع الفريق هذا الموسم وأن أكون مستعدا للموسم المقبل لأنني أريد الاستمتاع بكل لحظة هنا".

وفاز زاباليتا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وبكأس الرابطة مرتين وكأس الاتحاد مرة واحدة في الفترة التي أمضاها في صفوف سيتي بعد فترات قضاها مع سان لورينزو في الأرجنتين وإسبانيول في إسبانيا.