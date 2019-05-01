الجربوع رئيسًا للهلال السعودي

وافق عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، على استقالة الأمير محمد بن فيصل من منصبه كرئيس لنادي الهلال.

وقرر الفيصل، تكليف عبد الله بن عبد العزيز الجربوع رئيساً للنادي الأزرق، حتى نهاية الموسم الحالي.

وعينت الهيئة العامة للرياضة، عبد الرحمن النمر نائبًا لرئيس الهلال، بينما تولى عبد الإله المقرن منصب الأمين العام، وسليمان الهتلان في منصب أمين الصندوق.

Advertisements

ويتواجد كل من طارق التويجري، سلطان سعيد، إبراهيم الحبردي، وهتان المصيبيح في التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كأعضاء للنادي.

وعانى الهلال من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، حيث خسر نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية على يد النجم الساحلي التونسي، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام التعاون بنتيجة 0-5.

وواصل الهلال، ترنحه بالخسارة مجددا 0-2 أمام التعاون في إطار الدوري السعودي، ليصبح في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة خلف النصر المتصدر.