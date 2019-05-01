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التكشيلة الرسمية لمباراة برشلونة وليفربول

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، ويورجن كلوب مدرب ، التشكيلة الأساسية للفريقين، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي ، بمعقل البارسا "كامب نو".

وقرر فالفيردي الدفع بأرتورو فيدال في التشكيلة الأساسية في خط الوسط، وعلى الجانب الآخر ترك كلوب البرازيلي فيرمينو على مقاعد البدلاء، وقرر مباغتة البارسا باللعب بثنائي هجومي فقط.

وجاءت تشكيلة كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ألبا، لينجليت، بيكيه، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، راكيتيش.

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خط الهجوم: كوتينيو، ، وسواريز.

بينما يمثل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، ميلنر، فينالدوم، كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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