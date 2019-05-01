التكشيلة الرسمية لمباراة برشلونة وليفربول

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، التشكيلة الأساسية للفريقين، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمعقل البارسا "كامب نو".
وقرر فالفيردي الدفع بأرتورو فيدال في التشكيلة الأساسية في خط الوسط، وعلى الجانب الآخر ترك كلوب البرازيلي فيرمينو على مقاعد البدلاء، وقرر مباغتة البارسا باللعب بثنائي هجومي فقط.
وجاءت تشكيلة برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: ألبا، لينجليت، بيكيه، سيرجي روبيرتو.
خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، راكيتيش.
خط الهجوم: كوتينيو، ميسي، وسواريز.
بينما يمثل ليفربول:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: جوميز، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون.
خط الوسط: فابينيو، ميلنر، فينالدوم، كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني.
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