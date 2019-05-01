نجم جديد يقترب من مقصلة يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية رغبة يوفنتوس في رحيل نجميه البرازيلي دوجلاس كوستا والأرجنتيني باولو ديبالا، عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس رحب أيضًا برحيل نجم جديد عن صفوفه وهو الدولي الألماني سامي خضيرة.

وأفادت التقارير أن الثنائي كوستا وديبالا ليس على وفاق مع ماسيمليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز، والذي تأكد استمراره على رأس القيادة الفنية في الموسم المقبل.

ولا يمانع أليجري من رحيل سامي خضيرة، والذي خرج من حساباته منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، بالإضافة لنجاح يوفنتوس في ضم الويلزي آرون رامزي لاعب وسط آرسنال.

ويسعى يوفنتوس لبيع أكثر من نجم داخل الفريق من أجل توفير ميزانية لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.