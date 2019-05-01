صلاح يبحث عن تكرار ما فعله النني في الكامب نو

يذهب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى ملعب الكامب نو، لمواجهة برشلونة، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق لصلاح، زيارة معقل برشلونة، خاصة أنه غاب للإصابة عن مواجهة برشلونة مع فريقه السابق روما، في 24 نوفمبر/تشرين ثان 2015 بدور المجموعات في التشامبيونزليج والتي انتهت بخسارة روما بنتيجة 1-6.

ولعب صلاح ضد برشلونة، مباراة وحيدة في دور المجموعات لتلك النسخة على ملعب الأولمبيكو، وانتهت بالتعادل 1-1، ولم ينجح صلاح في التسجيل أو صناعة هدف الفريق الإيطالي الذي جاء عن طريق فلورينزي.

ويشهد التاريخ على هدف مصري وحيد في ملعب الكامب نو، جاء بقدم لاعب الوسط الدولي محمد النني مع فريقه آرسنال في إياب دور الستة عشر لنسخة دوري الأبطال 2016، خلال اللقاء الذي أقيم في 16 مارس/آذار، وخسر الجانرز وقتها بنتيجة 1-3 وودع البطولة، خاصة أنه خسر قبلها على أرضه بثنائية دون رد.

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وعلى مستوى اللاعبين المصريين، سبق أن سجل في مرمى البارسا، هاني العجيزي مهاجم الأهلي السابق خلال لقاء ودي على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن عام 2009، وفاز برشلونة وقتها بنتيجة 4 -1.

وسجل أيضًا طه إسماعيل هدفاً وحيداً للأهلي في خسارته الثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 1-6 في زيارته لمصر في أبريل/نيسان 1960.

وأحرز أيضًا أحمد حسام ميدو مع فريقه السابق أياكس الهولندي ضد برشلونة في مباراة ودية يوم 4 أغسطس/آب 2002، والتي انتهت بفوز الفريق الهولندي 4-3، وسجل ميدو هدفًا من صناعة فان دير فارت.