مدرب التعاون: نسعى لكتابة التاريخ أمام اتحاد جدة

قال البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للتعاون، إن فريقه يسعى اليوم إلى كتابة التاريخ، عندما يواجه الاتحاد في نهائي كأس الملك.

وأبدى إيمانويل سعادته في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، اليوم الأربعاء، بما يحققه فريقه في هذا الموسم، حيث إنها السنة الأولى له بالسعودية، لكنه استطاع الوصول للمباراة النهائية لكأس الملك، وفريقه يقاتل على المركز الثالث بالدوري.

وأكد مدرب التعاون أنه يعرف نقاط القوة والضعف في الاتحاد، وسيتعامل معها، موضحًا أنه فريق قوي وتغلب على متصدر الدوري.

وشدد على أن الاتحاد يختلف عن الهلال، فالاتحاد يتميز بهجومه السريع، لكنه أكد أن فريقه يتمتع بشخصية قوية، ويتميز باللعب الجماعي، وتنوع الخطط الفنية لمواجهة أي فريق.

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وأضاف "سجلنا 18 هدفًا في كأس الملك، ولم نستقبل أي هدف، وهذا دليل قوتنا، وسنسعى للفوز في ثاني نهائي يصل إليه التعاون في المسابقة".

وكشف مدرب التعاون عن حاجة فريقه لمزيد من الراحة وقال "كنا نحتاج لوقت أكثر للاستشفاء، على الأقل 72 ساعة؛ إذ لعبنا 3 مباريات في 6 أيام، ولكن سنعمل على أن يكون غداً مفاجأة جيدة للتعاون مثل ما حصل أمام الهلال".

وتابع "عملنا طوال 10 شهور من أجل هذه الوصول إلى هذه اللحظة، ولاعبونا سيكتبون التاريخ، وسيقاتلون للفوز، وجميعهم جاهزون لمباراة الغد".