تجددت التكهنات حول احتمال خروج روبرتو فيرمينو، من تشكيلة فريقه ليفربول التي ستواجه برشلونة، على ملعب "كامب نو"، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
فقد نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المهاجم البرازيلي فشل في الاختبار البدني الأخير، صباح اليوم، وهو ما يعني غيابه عن مباراة الليلة.
وكان الفريق الإنجليزي قد افتقد فيرمينو أيضًا، في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الجمعة الماضي، عندما هزم هيدرسفيلد تاون (5-0).
وأضافت "ذا صن"، أنه ما زالت هناك فرصة ضئيلة لمشاركة فيرمينو، في حال اجتاز اختبارًا آخر مساء اليوم، قبل ساعات من اللقاء.
وكان مدرب ليفربول، يورجن كلوب، قد ذكر في المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء، أن فيرمينو تدرب مع الفريق، مؤكدا أنه سيتخذ القرار بشأن مشاركته بعد الحصة التدريبية الأخيرة، اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعثر محبط لفيرمينو قبل موقعة برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.