إعلان المرشحين لجوائز الأفضل في مارس وأبريل بالدوري الإماراتي

أعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتية، قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر أبريل/نيسان الماضي، في فئات أفضل لاعب، أفضل حارس، وأفضل مدرب، بناء على الإحصائيات التي ضمت أيضاً الجولة الوحيدة التي لعبت خلال مارس/آذار الماضي.

ويترشح ثلاثي مختلف كلياً عن الثلاثي الذي ترشح لجائزة أفضل لاعب خلال فبراير/شباط الماضي، وهم إيجور كورونادو، لاعب الشارقة، سيباستيان تيجالي، لاعب الوحدة، وليروي جورج، لاعب بني ياس.

وسجل إيجور، 5 أهداف خلال 5 مباريات لعبها مع الشارقة خلال هذه الفترة ليواصل الفريق تصدره لترتيب دوري الخليج العربي، فيما عاد تيجالي للتهديف، وسجل 5 أهداف أيضاً خلال 5 مباريات مع تمريرة حاسمة واحدة.

أما ليروي، فساهم في 4 أهداف سجلها فريقه بني ياس بثلاثة تمريرات حاسمة وهدف وحيد.

أما جائزة أفضل حارس، فشهدت تواجد عادل الحوسني، حارس مرمى الشارقة، مع عودة محمد الشامسي، حارس مرمى الوحدة، وانضم أيضاً علي الحوسني، حارس مرمى عجمان، إلى القائمة.

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وشارك الثلاثي لمدة 450 دقيقة مع فرقهم في 5 مباريات، بينما يأتي علي الحوسني، في المقدمة بشباك نظيفة في 4 مباريات، ويليه الشامسي بشباك نظيفة في 3 مباريات مع الوحدة، ومباراة وحيدة بشباك نظيفة للشارقة في رصيد، عادل الحوسني.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أبريل/نيسان الماضي، رودولفو أروابارينا، الذي أعاد ضبط إيقاع فريق شباب الأهلي، وهينك تين كات، مدرب فريق الوحدة، المتفوق آسيوياً، وعبد العزيز العنبري، الذي لم يغب عن هذه القائمة منذ انطلاق الجائزة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعود أروابارينا للقائمة مرة أخرى، وفي جعبته 4 انتصارات من 5 مباريات في دوري الخليج العربي، وهو المدرب الأكثر حصدًا للنقاط خلال هذه الفترة في القائمة.

ونجح تين كات، في الموازنة بين المنافسة المحلية والآسيوية، وجمع محلياً 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، بينما كان العنبري الأقل تحقيقا للفوز بثلاثة تعادلات وانتصارين، لكن فريقه مستمر في صدارة الدوري، كما نجح في العبور مرة أخرى بالفريق دون أي هزائم حتى الآن.