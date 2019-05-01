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سان جيرمان يُضحي بنجمه من أجل دجيكو

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أبدى باريس سان جيرمان الفرنسي، اهتمامه بالمهاجم البوسني إيدين دجيكو مهاجم روما الإيطالي، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن سان جيرمان يسعى لضم دجيكو (33 عامًا) بأي شكل، حتى لو كان ذلك على حساب الأوروجوياني إدينسون كافاني المهاجم الأساسي للفريق.

 

ووفقًا للتقارير المنتشرة في إيطاليا، فإن دجيكو اتخذ قرارًا بالرحيل عن روما في نهاية الموسم، بصرف النظر عن تأهل الفريق الإيطالي لدوري الأبطال من عدمه.

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وفتح أكثر من نادٍ خط مفاوضات مع المهاجم البوسني، مثل نادي وست هام الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، حيث يرغب الأخير تحديدًا في الفوز بخدمات المهاجم البوسني، في ظل عدم وضوح موقف مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

 

ويعاني دجيكو من تراجع كبير في المستوى هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف فقط في مسابقة الدوري.

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