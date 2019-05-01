تشكيل الأهلي.. سليمان بديلًا.. وعودة السولية ورمضان أمام الجيش

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق أمام طلائع الجيش في الجولة الـ31 من الدوري الممتاز التي تقام على استاد المكس بالأسكندرية.
ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز من أجل مشاركة بيراميدز في قمة الدوري الممتاز مع أفضلية الخصم في المواجهات المباشرة، ووجود مباراتين أقل لحامل اللقب.
وعاد وليد سليمان لأول مرة على مقاعد البدلاء بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة.
ويشارك أساسيًا عمرو السولية في وسط الملعب بعدما غاب في المباراة الماضية، كما يعود أيضًا محمد الشناوي في حراسة المرمى، ويشارك رمضان صبحي أساسيًا.
وجاء التشكيل كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، جيرالدو، صالح جمعة، رمضان صبحي.
مهاجم: وليد أزارو.
يتواجد على مقاعد البدلاء: علي لطفي، رامي ربيعة، محمد هاني، هشام محمد، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجايى.
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