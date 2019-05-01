هدف برشلونة القديم على رادار ريال مدريد

طلب المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، التعاقد مع لاعب أولمبيك ليون، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وينتهي عقد اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي (23 عاما)، الذي يلعب في صفوف ليون منذ موسمين، عام 2023، ويعتبر أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي.
ووافق مسؤولو النادي الأبيض على طلب زيدان، وسيحاولون التعاقد مع ميندي بمجرد إتمام إعارة لاعب الملكي الشاب سيرجيو ريجيلون الموسم المقبل، لاكتساب المزيد من الخبرة، وفقا لصحيفة (ماركا).
وخاض الظهير الشاب 39 مباراة في موسمه الثاني مع ليون، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.
وكان ميندي ضمن اهتمامات فريق برشلونة الموسم الماضي ليحل محل لوكاس ديني، لكن في النهاية لم يضمه رغم إعجاب المدير الرياضي للفريق الكتالوني، إيريك أبيدال، بإمكانات اللاعب.
وتشير كافة المؤشرات إلى أن الموسم المقبل سيشهد منافسه بين ميندي ومارسيلو، الذي لا يزال يحظى بثقة زيدان رغم أنه لعب موسما للنسيان هذا العام بعدما كان أفضل ظهير أيسر في العالم لعدة مواسم.
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