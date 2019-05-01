تريزيجيه على رادار ليون الفرنسي

دخل اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح أيسر فريق قاسم باشا التركي، دائرة اهتمامات نادي ليون الفرنسي لضمه في الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" أن تريزيجيه دخل حسابات ليون لضمه في الموسم الجديد، خاصة أنه يقدم موسمًا كبيرًا مع فريقه بالدوري التركي.
وسجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع 10، بخلاف أنه من المتوقع أن تصل له عروضا آخرى بعد بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال شهر يونيو / حزيران المقبل.
وأكد التقرير أن ليون مهتم أيضًا باللاعب البلجيكي دودي لوكيباكيو الذي لفت الأنظار مع واتفورد الإنجليزي.
وكان تريزيجيه قد أعلن في وقت سابق عبر تصريحات تليفزيونية أنه حصل على وعد بالرحيل عن قاسم باشا بنهاية الموسم الحالي.
وتعثر رحيل تريزيجيه في الصيف الماضي، إلى عدة أندية أبدت اهتمامها بضمه على رأسها فياريال الإسباني.
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