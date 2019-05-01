الكشف عن حقيقة رغبة سيلفا في الرحيل لبرشلونة

كشف تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، حقيقة رغبة جناح مانشستر سيتي، البرتغالي بيرناردو سيلفا، في الرحيل عن صفوف النادي، الصيف المقبل، صوب برشلونة.

وذكرت صحيفة "مانشستر ايفيننج نيوز"، أنَّ سيلفا، 24 عامًا، يشعر بالسعادة داخل جدران "السيتيزنس"، ولا يفكر في الرحيل، الصيف المقبل، نحو نادي برشلونة.

ويقدم سيلفا، موسمًا مميزًا مع الفريق الذي يدربه الإسباني بيب جوارديولا، وخاض إجمالي 48 مباراة سجل فيها 13 هدفًا وصنع 12.

وانتقل سيلفا، الذي استهل مشواره في صفوف بنفيكا، إلى السيتي في صيف 2017 قادمًا من موناكو.