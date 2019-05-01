تعثر محبط لفيرمينو قبل موقعة برشلونة

تجددت التكهنات حول احتمال خروج روبرتو فيرمينو، من تشكيلة فريقه ليفربول التي ستواجه برشلونة، على ملعب "كامب نو"، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فقد نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المهاجم البرازيلي فشل في الاختبار البدني الأخير، صباح اليوم، وهو ما يعني غيابه عن مباراة الليلة.

وكان الفريق الإنجليزي قد افتقد فيرمينو أيضًا، في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الجمعة الماضي، عندما هزم هيدرسفيلد تاون (5-0).

وأضافت "ذا صن"، أنه ما زالت هناك فرصة ضئيلة لمشاركة فيرمينو، في حال اجتاز اختبارًا آخر مساء اليوم، قبل ساعات من اللقاء.

وكان مدرب ليفربول، يورجن كلوب، قد ذكر في المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء، أن فيرمينو تدرب مع الفريق، مؤكدا أنه سيتخذ القرار بشأن مشاركته بعد الحصة التدريبية الأخيرة، اليوم.