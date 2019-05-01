شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس نادي الهلال ونائبه.. والجربوع رئيساً لنهاية الموسم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن موافقة رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الاستقالة التي تقدم بها رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل ونائبه الاستاذ فهد الراشد من منصبيهما، وعليه فقد أصدر سموه قرارا بتكليف المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الحالي، ووفقاً لذلك تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحول التالي:
المهندس عبدالله عبدالعزيز الجربوع رئيساً والمهندس عبدالرحمن بن محمد النمر نائباً للرئيس، وعبدالاله بن سعد المقرن أميناً عاماً، وسليمان بن ناصر الهتلان أميناً للصندوق، وطارق بن صالح التويجري وسلطان بن حسن بن سعيد وابراهيم بن مناحي الحبردي وهتان عبدالله المصيبيح أعضاءاً بالمجلس.
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