اخبار الأهلي اليوم الأربعاء 1-5-2019 رمضونا يفضل البريميرليج على الأهلي.. والحاوى بديلاً لجمعة...

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جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الأربعاء 1-5-2019 تضمنت أخبار الأهلى العديد من المشاهد التى كان منها فوزه أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الأسبوع الـ 31 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة السابعة الا ربع، على ستاد المكس بالأسكندرية، والتى شهدت عودة كلا من محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي وعمرو السولية بعد رفع الإيقاف عنه بعد غيابهم عن مباراة المصري الماضية، وعودة وليد سليمان بعد تعافيه من الإصابة.

اخبار الأهلي اليوم اخبار الأهلي اليوم الأربعاء 1-5-2019 فجر رمضان صبحى لاعب الأهلي المعار من هيدرسيفلد الانجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث فضل إنتهاء اعارته رغم حاجة الفريق إلى خدماته بسبب رغبته فى الاستمرار فى تجربة الاحتراف والعودة للعب فى الدوري الانجليزي . Advertisements

اخبار الأهلي اليوم اخبار الأهلي اليوم الأربعاء 1-5-2019 شملت تصريحا لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حيث أكد أن المباريات المتبقة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019 هامة جدا وتبدا من مباراة طلائع الجيش، حيث يرفع الأهلي شعار لابديل عن الفوز فى جميع المباريات المقبلة للتتويجبلق الدوري رقم 41 فى تاريخ النادي الأهلي.

اخبار الأهلي اليوم اخبار الأهلي اليوم الأربعاء 1-5-2019 أعلن النادي الأهلي التشكيل الذى سيبدأ مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي، حيث يبدأ محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد فتحى، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلى معلول، وخط الوسط يقوده عمرو السولية وحمدى فتحى وصالح جمعة ورمضان صبحى وجيرالدو وفى الهجوم المغربى وليد أزارو. أعلن النادي الأهلي التشكيل الذى سيبدأ مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي، حيث يبدأ محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد فتحى، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلى معلول، وخط الوسط يقوده عمرو السولية وحمدى فتحى وصالح جمعة ورمضان صبحى وجيرالدو وفى الهجوم المغربى وليد أزارو.

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