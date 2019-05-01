شكرا لقرائتكم فيديو.. استدعاء إنسانى لصالح جمعة يخرجه من الملعب بلقاء الطلائع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

طالب مشجع أهلاوى يجلس على كرسى متحرك، أثناء تواجده داخل أرض ملعب "ستاد الماكس"، صالح جمعة لاعب الأهلى بأن يصافحه، قائلًا:" لازن تسلم عليا علشان تجيب جول".

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف دون رد على طلائع الجيش فى اللقاء المقام على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز ، أحرزه وليد أزارو فى الدقيقة 45 .

كان لاسارتي المدير الفني للأهلي قد أعلن عن التشكيل الأساسي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : وليد أزارو.

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وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي - وليد سليمان - هشام محمد - حسين الشحات - رامي ربيعة - جونيور أجاي - محمد هاني، فيما تم استبعاد كلا من مصطفى شوبير وناصر ماهر ومروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :-

حراسة المرمى محمد بسام

الدفاع : محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي

الوسط : محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن

الهجوم : مصطفى محمد - تالا نداى

البدلاء : محمد شعبان - أحمد جعفر - كريم طارق - إسلام جمال - شيكاتار - أحمد كابوريا - ريتشارد.