شكرا لقرائتكم الأهلي يقتنص فوزا صعبا على طلائع الجيش في اللحظات الأخيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم النادي الأهلي فوزا صعبا على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 1 ، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأهلى للنقطة 64 متساوياً مع بيراميدز، لكن المواجهات المباشرة تبقي على بيراميدز فى الترتيب الأول، بينما يتوقف رصيد الطلائع عن النقطة 34 فى المركز الـ13.

أحرز وليد أزارو للأهلي فى الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول بينما تعادل إسلام جمال للطلائع من ضربة جزاء فى الدقيقة 54 ، ثم يحرز معلول هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة 88.

وقدمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد المباراة 90 دقيقة، بحيث تُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى التاسعة مساءً اليوم الأربعاء.

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هدف ازارو

هدف إسلام جمال