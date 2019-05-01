شكرا لقرائتكم بريشيا يعود إلى الدوري الإيطالي بعد غياب 8 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمن بريشيا عودته الى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ موسم 2010 - 2011، بعد فوزه الأربعاء على أسكولي 1 - صفر في دوري الدرجة الثانية.

وحسم بريشيا عودته قبل مرحلتين على انتهاء الموسم وذلك بتقدمه بفارق سبع نقاط عن باليرمو الثالث، علما بأن صاحبي المركزين الأولين يصعدان مباشرة إلى الدرجة الأولى فيما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من الثالث إلى الثامن دورا فاصلا لتحديد ثالث الصاعدين.

ويبدو ليتشي الذي يتقدم بفارق أربع نقاط عن باليرمو الثالث، الأقرب للحاق ببريشيا الذي لا يملك في سجله سوى ثلاثة ألقاب في الدرجة الثانية رغم تعاقده مع لاعبين كبار مثل روبرتو باجيو، الروماني جورجي هاجي، الإسباني جوسيب غوارديولا أو أندريا بيرلو.