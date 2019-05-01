شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان تذاكر أمم أفريقيا .. تعرف على أسعار تذاكر أبرز البطولات القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية " كان 2019 " ، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، وتحديد 200 جنيه سعر لتذكرة الدرجة الثالثة فى مباريات الفراعنة، و100 جنيه لمباريات المنتخبات فى المجموعات الأخرى، ومنها الحضور مباراتين .

يرصد الخليج 365 أسعار تذاكر أبرز البطولات القارية كالتالى :

سعر تذكر أمم أوروبا الأخيرة 2016 .. 25 يورو ما يعادل 1300 جنية مصرى .

تترواح من 16.50 دولار إلى 95 دولار و الأماكن المميزة 240 دولار ما يعادل 4608 جنية .

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نصف النهائى .. تبلغ قيمة التذكرة 28.942 أسترلينى ما يعادل 650 جنية مصرى .

النهائى .. تبلغ قيمة التذكرة 55.656 أسترلينى ما يعادل 1250 جنية مصرى .

بلغت قيمة تذاكر كأس أسيا الذى أقيم فى فبراير الماضى من 25 إلى 300 درهم أماراتى .