شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. على ملعول يحرز هدف انقاذ الأهلى أمام الطلائع فى الدقيقة 89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقذ على معلول الاهلى من الخروج متعادلا أمام طلائع الجيش، بعدما أحرز الهدف الثانى للفريق الأحمر فى الدقيقة 89 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد المكس، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2 / 1 للأهلى.

وتقدم الأهلى فى الشوط الأول بهدف أحرزه المغربى وليد أزارو فى الدقيقة 46، وتعادل إسلام جمال للطلائع من ضربة جزاء فى الدقيقة 53.

Advertisements

وضم تشكيل الأهلى كلاً.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم: وليد أزارو.

بينما ضم تشكيل الطلائع كلاً.. حراسة المرمى محمد بسام، الدفاع: محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي، الوسط: محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن، الهجوم: مصطفى محمد - تالا نداى.